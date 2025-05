Il 25 aprile rivive nei diari di Pieve Santo Stefano, un ritorno sulle pagine più intime della Liberazione. Il libro, curato da Pier Vittorio Buffa e Nicola Maranese e pubblicato da “Succedeoggi”, sarà presentato il 21 maggio nella ex chiesa di via Oberdan ad Arezzo, offrendo uno sguardo autentico sulla memoria quotidiana di quei giorni storici.

Arezzo, 20 maggio 2025 – Il 25 aprile nei diari di Pieve Presentazione del libro il 21 maggio nella ex chiesa di via Oberdan ad Arezzo “Liberazione quotidiana. Il 25 aprile 1945 nei diari di Pieve Santo Stefano”. Il volume curato da Pier Vittorio Buffa e Nicola Maranese, pubblicato per “Succedeoggi Libri”, verrà presentato alle ore 17.30 di mercoledì 21 maggio nella ex chiesa Madonna del Duomo al numero 61 di via Oberdan ad Arezzo. Interverranno gli autori e sono in programma letture di Andrea Biagiotti. 🔗Leggi su Lanazione.it