Ibiza italiano 20enne morto in una discoteca dopo malore improvviso per probabile assunzione di stupefacenti era sull’isola per lavoro

Un ragazzo italiano di 20 anni è deceduto nella mattinata di lunedì 19 maggio a Ibiza, dopo un malore improvviso in una discoteca. L'ipotesi più accreditata riguarda un'assunzione accidentale di sostanze stupefacenti. Le autorità spagnole hanno avviato un’inchiesta e disposto un’autopsia per chiarire le cause del tragico incidente.

Le autorità spagnole hanno immediatamente aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. Solo l’autopsia, disposta nelle ore successive, potrà dare risposte definitive Un ragazzo italiano di 20 anni è morto nella mattinata di lunedì 19 maggio, dopo aver accusato un malore improvviso a 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ibiza, italiano 20enne morto in una discoteca dopo malore improvviso per “probabile assunzione di stupefacenti”, era sull’isola per lavoro

