I Lestofunky in concerto al Nerd con un omaggio alla discomusic e al funk

Venerdì 23 maggio alle 21.30, i Lestofunky di Forlimpopoli tornano al Nerd con un nuovo concerto. Un omaggio vibrante alla discomusic, soul e funk, per un live coinvolgente e ricco di energia. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle sonorità groove e delle discoteche anni '70, pronti a far ballare il pubblico con il loro irresistibile ritmo.

Venerdì 23 maggio alle ore 21.30 il trio forlivese Lestofunky torna sul palco con un nuovo live. L'appuntamento è al Nerd di Forlimpopoli con uno spettacolo che propone un repertorio a base di discomusic, soul e funk. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - I Lestofunky in concerto al Nerd con un omaggio alla discomusic e al funk

Scopri altri approfondimenti

Omaggio a Fauré, concerto per la VI Rassegna organistica a Codroipo

In occasione della VI Rassegna Organistica Codroipese, la Chiesa di San Valeriano ospiterà domani, sabato 17, alle 20.

In concerto per la prevenzione, omaggio ad Annamaria Lombardi

In occasione del 20° anniversario dell’associazione Amdos, il 13 maggio 2025 alle ore 19.00, si svolgerà l'evento

Notti cubane, al Miles David jazz club concerto omaggio ai Buena Vista Social club

Immergiti in una serata vibrante e piena di passione, dove la magia della musica cubana prende vita attraverso il leggendario Buena Vista Social Club.

Su questo argomento da altre fonti

Concerto: Omaggio a Puccini

today.it scrive: È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione. Concerto lirico "Omaggio a Puccini". Presentano Romolo Valli e Carla Fracci. Con: i Solisti Veneti, Claudio ...

Un concerto in omaggio alla primavera tra grandi classici e colonne sonore

Come scrive liquidarte.it: Un concerto dedicato alla primavera tra grandi classici e colonne ... l’Orchestra a Plettro “Città di Arezzo” per una produzione d’insieme che renderà omaggio a vitalità, freschezza e atmosfere ...

L'omaggio di Jovanotti al Papa: "Diceva che tutto nasce per fiorire, in una eterna primavera"

Secondo repubblica.it: Era un prete, si chiamava Francesco'": con queste parole Jovanotti ricordato il papa durante il suo concerto a Roma ...