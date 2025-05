I Giorni di Giuda | Intervista Marziana in scena al Cineteatro Imperia per la Giornata della Legalità

In occasione della Giornata della Legalità, il Comune di Monreale presenta lo spettacolo teatrale “I Giorni di Giuda: Intervista Marziana”, in scena al Cineteatro Imperia venerdì 23 maggio 2025. Ideato da Angelo Butera, l’opera propone un’immaginaria intervista a Giuda, invitando alla riflessione sui temi della giustizia e dell’etica. Un momento di approfondimento e dibattito per sensibilizzare la comunità.

Monreale – In occasione della Giornata della Legalità, il Comune di Monreale presenta lo spettacolo teatrale "I Giorni di Giuda: Intervista Marziana", che andrà in scena venerdì 23 maggio 2025 presso il Cineteatro Imperia. L'opera, ideata da Angelo Butera, rappresenta un'intervista immaginaria al giudice Paolo Borsellino, con risposte fornite dal figlio Manfredi Borsellino, attuale funzionario.

