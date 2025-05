I candidati alla presidenza della Regione Marche potranno concorrere anche alla carica di consigliere

I candidati alla presidenza della regione Marche potranno concorrere anche alla carica di consigliere. La Commissione affari istituzionali ha approvato all’unanimità una proposta di legge che modifica le modalità di presentazione delle candidature, permettendo una maggiore flessibilità e integrazione tra le candidature a diversi ruoli elettivi, favorendo un processo più snello e trasparente.

ANCONA – La Commissione affari istituzionali della Regione Marche, presieduta da Renzo Marinelli della Lega, con Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle come vicepresidente, ha approvato all'unanimità la proposta di legge che modifica le norme relative alla presentazione delle candidature per. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - I candidati alla presidenza della Regione Marche potranno concorrere anche alla carica di consigliere

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Marche, si è concluso il corso organizzato dalla Regione per infermiere di famiglia

Si è concluso con successo il corso per Infermiere di Famiglia e Comunità (IFoC) organizzato dalla Regione Marche, culminato nella cerimonia di consegna attestati all'INRCA.

Salone del Libro 2025, inaugurato lo stand della Regione Marche

Il Salone del Libro di Torino 2025 ha aperto le sue porte, inaugurando con entusiasmo lo stand della Regione Marche.

Sondaggio elettorale: tre candidati per la presidenza della Toscana. I risultati e le risposte degli aretini

Un recente sondaggio elettorale ha coinvolto il territorio toscano, valutando le preferenze degli aretini per i tre candidati alla presidenza.

Approfondimenti da altre fonti

Via libera alla legge nelle marche che consente al presidente della giunta di candidarsi anche come consigliere regionale

gaeta.it scrive: La commissione affari istituzionali della regione Marche approva una legge che consente candidature multiple per presidente e consiglio regionale, aggiornando la ripartizione dei seggi basata sul cens ...

Commissione, candidato presidente potrà correre come consigliere

Come scrive msn.com: Via libera in Commissione alla proposta di legge che consente nelle Marche ai candidati alla carica di Presidente della Giunta di presentarsi come candidati alla carica di consigliere regionale in una ...

Regionali Marche, la destra con Acquaroli (uscente) teme il centrosinistra. Ecco perché la scelta della data sarà decisiva

Secondo msn.com: Il governatore uscente è considerato un candidato debole, l'opposizione sembra già decisa ad accordarsi. I nomi della sfida e le possibili date L'articolo Regionali Marche, la destra con Acquaroli (us ...