Halley Matelica in semifinale Conference Centro contro Esperia Cagliari

La Halley Matelica approda in semifinale della Conference Centro per il secondo anno consecutivo, affrontando l'Esperia Cagliari, che ha conquistato la vittoria decisiva in gara 3 contro Carver Roma. I sardi, protagonisti anche nell’ultima giornata del Play In Gold, dimostrano di essere avversari temibili in questa prestigiosa sfida che promette grande spettacolo.

Per la seconda stagione consecutiva la Halley Matelica è tra le prime quattro della Conference Centro: quest’anno l’avversaria in semifinale sarà l’ Esperia Cagliari, capace di andare a vincere gara3 sul campo della Carver Roma. I sardi sono stati anche capaci - nell’ultima giornata del Play In Gold - di sbancare il palasport di Castelraimondo. Dunque, un osso duro da digerire. Si comincia domenica in casa alle 19 con gara1; poi giovedì 29 maggio ci sarà il ritorno in Sardegna (ore 21), mentre l’eventuale "bella" si disputerebbe domenica 1 giugno di nuovo a Castelraimondo alle 19. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Halley Matelica in semifinale Conference Centro contro Esperia Cagliari

