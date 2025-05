Guerra in Ucraina | Putin respinge la tregua immediata ma dice è pronto a trattare la pace

La guerra in Ucraina continua a generare incertezze: Putin respinge una tregua immediata, ma si mostra aperto a trattative di pace, seppur lontane nel tempo. Mentre la comunità internazionale attende sviluppi, Trump afferma che Kiev e Mosca devono ancora fare i primi passi verso una soluzione diplomatica duratura.

Roma, 20 maggio 2025 – Poche certezze, per ora, e tante questioni rinviate. Putin apre a un cessate il fuoco in Ucraina, ma dalla tempistica tutta da definire: sicuramente non ora e non di 30 giorni. E Trump, al termine della telefonata durata oltre due ore con il leader russo, annuncia che Kiev e Mosca inizieranno a trattare “immediatamente” una tregua e “a negoziare la fine della guerra”, senza però fornire alcun dettaglio. Lo ‘zar’ non ha fretta. Le trattative potrebbero concretizzarsi con un memorandum tra le parti, secondo l'impegno di Putin. 🔗Leggi su Quotidiano.net