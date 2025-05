Grave scontro tra auto e moto a Porta Palio 21enne in prognosi riservata

Un grave incidente stradale si è verificato a Porta Palio, Verona, causando gravi ferite a una 21enne in prognosi riservata. La collisione tra una Renault Clio guidata da un 31enne e una moto Kawasaki Ninja coinvolge una giovane donna, attualmente sotto osservazione medica. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale.

Una giovane è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì a Verona. Per causa in fase di accertamento da parte della polizia locale scaligera, una Renault Clio condotta da un 31enne ed una moto Kawsaki Ninja con in sella una 21enne, si sono scontrate davanti. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Grave scontro tra auto e moto a Porta Palio, 21enne in prognosi riservata

