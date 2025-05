Grave incidente a Verona | giovane motociclista in terapia intensiva

Un grave incidente a Verona, avvenuto davanti a Porta Palio nella serata del 19 maggio, ha coinvolto un'auto e una moto. Un giovane motociclista è rimasto gravemente ferito ed è attualmente in terapia intensiva. L’incidente è ancora sotto investigazione per chiarire le cause di questo incidente crescente, che ha suscitato preoccupazione tra cittadini e autorità locali.

Scontro tra auto e moto davanti a Porta Palio nella serata del 19 maggio. Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì 19 maggio a Verona, in circonvallazione Maroncelli, all'altezza di Porta Palio. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, si sono scontrati una Renault Clio, guidata da un 31enne, e una Kawasaki Ninja condotta da una ragazza di 21 anni. La motociclista è in gravi condizioni. L'impatto è stato particolarmente violento: la giovane alla guida della moto è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento, dove si trova ricoverata in terapia intensiva.

