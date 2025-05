Grand Theft Auto 6 è in ritardo ma le sue camicie sgargianti sono l' essenza della prossima estate

Grand Theft Auto 6 è in ritardo, ma le sue campane sgargianti rappresentano già l'essenza dell'estate a venire. Tra sregolatezze e serate indimenticabili, il franchise mantiene il suo carattere rivoluzionario, continuando a influenzare cultura e stile. Le scelte di GQ Italia celebrano questa eccentrica stagione di libertà e divertimento.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Grand Theft Auto, un franchise che ha fatto della sregolatezza il proprio marchio di fabbrica, tra serate alcoliche, partite a bowling con il cugino e qualche pedone malcapitato, ha sorprendentemente regalato momenti di moda maschile memorabili. C’è l'elemento raffinato: il completo rosa di Tommy Vercetti, omaggio a Scarface in Vice City. 🔗Leggi su Gqitalia.it