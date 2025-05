Grand Prix di Fioretto meraviglie azzurre a Shanghai | trionfa ancora Favaretto Argento per Marini

L’Italia del fioretto protagonista a Shanghai, conquistando cinque medaglie nelle due tappe del Grand Prix, ultima sfida prima degli Europei di Genova 2025. La giornata azzurra vede trionfare ancora Martina Favaretto con l’oro, mentre Tommaso Marini conquista l’argento, confermando la supremazia della Nazionale nel circuito internazionale.

Shanghai – È gigante l’Italia del fioretto che conquista cinque medaglie in due gare nel Grand Prix di Shanghai, ultima tappa del circuito iridato di specialità prima degli Europei di Genova 2025. Una domenica tutta azzurra che regala l’oro di Martina Favaretto, l’argento di Tommaso Marini e tre bronzi griffati da Arianna Errigo, Martina Batini e Giulio Lombardi. Giovani già in cima al mondo, campionesse che non finiscono mai, giovanissimi alla ribalta: c’è di tutto nella super giornata cinese della Nazionale guidata dal CT Simone Vanni, che vede l’Italia prendersi, in due prove, ben cinque delle otto medaglie in palio. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Argomenti simili trattati di recente

Scherma, fioretto protagonista a Shanghai con l’ultimo Grand Prix. Favaretto cerca conferme, torna Macchi

Il fioretto si prepara a brillare a Shanghai, dove si svolgerà l'ultimo Grand Prix della stagione di scherma mondiale.

Fioretto, medaglia d'argento per Tommaso Marini al Grand Prix di Shanghai: per l'anconetano terzo podio del 2025

Al Grand Prix di Shanghai, ultima tappa prima degli Europei di Genova 2025, Tommaso Marini ha conquistato una medaglia d’argento nel fioretto maschile.

Campionato Europeo di Motonautica Offshore 2025: Trani ospita il Grand Prix Regione Puglia

Dal 5 all'8 giugno 2025, Trani rivive la sua storia nel motorsport ospitando il Campionato Europeo di Motonautica Offshore.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Grand Prix fioretto, cinque medaglie per gli Azzurri a Shanghai

Come scrive msn.com: Ottima prestazione per gli azzurri a Shanghai, ultima tappa del circuito mondiale prima degli Europei in programma a Genova.

Fioretto italiano trionfa al Grand Prix di Shanghai con cinque medaglie

Riporta sport.quotidiano.net: L'Italia del fioretto conquista cinque medaglie al Grand Prix di Shanghai, preparandosi per gli Europei di Genova 2025.

Scherma, Favaretto vince l'oro nel fioretto a Shangai. Argento per Marini

Si legge su sport.sky.it: Domenica fantastica per la scherma italiana: 5 medaglie vinte in 2 gare a Shangai. Oro per Martina Favaretto e Argento per Tommaso Marini. Bronzo per Arianna Errigo, Martina Batini e Giulio Lombardi ...