Giugliano sorpresi a smontare targhe di una Maserati rubata da 100mila euro | cinque arresti

A Giugliano, cinque persone sono state arrestate dopo essere state sorprese mentre smontavano targhe di una Maserati rubata dal valore di 100.000 euro. I militari, intervenuti grazie a un segnale GPS, hanno trovato i responsabili nel loro box officina, con targhe smontate e telaio alterato. Un intervento che smaschera un clamoroso tentativo di riciclaggio.

I militari hanno fatto un blitz nel box segnalato dal Gps adibito a officina e hanno trovato le 5 persone che avevano gi√† smontato le targhe ed alterato il telaio con un seriale clonato L'articolo Giugliano, sorpresi a smontare targhe di una Maserati rubata da 100mila euro: cinque arresti Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it

Terravecchia. Sorpresi a rubare sabbia e calcinacci nel fiume Nicà, tre arresti e condanna immediata

Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri Forestali di Cirò mentre rubavano sabbia e calcinacci dall'alveo del fiume Nicà.

Sorpresi con 50 bottiglie di champagne e vini pregiati in auto

Durante un'articolata operazione di controllo, i carabinieri di Ponte Gardena, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ortisei, hanno sorpreso due uomini di nazionalità georgiana con 50 bottiglie di champagne e vini pregiati in auto, risultando così denunciati per il possesso sospetto di merci di valore.

Tentano di rubare 150 chili di avocado da un'azienda a Santa Venerina, sorpresi dai carabinieri e arrestati

Un tentativo di furto di 150 chili di avocado è stato sventato dai carabinieri di Santa Venerina, che hanno arrestato due uomini di 33 e 30 anni, residenti a Riposto.

