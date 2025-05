Giugliano | Maserati appena rubata in manette cinque uomini per tentato riciclaggio

A Giugliano, la scorsa notte, cinque uomini sono stati arrestati dai Carabinieri della sezione radiomobile per tentato riciclaggio di una Maserati appena rubata. Forte delle accuse, i militari hanno scoperto che i sospetti avevano smontato le targhe e alterato il telaio con un seriale clonati. L'episodio si è concluso con l'arresto e il sequestro del veicolo.

Giugliano. Avevano gi√† smontato le targhe ed alterato il telaio con un seriale clonato. A Giugliano in Campania i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per tentato riciclaggio 5 persone. La centrale operativa segnala alla gazzella la presenza in localit√† prima traversa Ponte Riccio 34 di una Maserati Levante da poco rubata. I militari intervengono nel box segnalato dal Gps adibito a officina e trovano le 5 persone che avevano gi√† smontato le targhe ed alterato il telaio con un seriale clonato. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

Scopri altri approfondimenti

"C'è una Maserati Levante appena rubata". Il gps segnala che è nascosta in un box

A Giugliano in Campania, i carabinieri hanno intercettato una Maserati Levante appena rubata, nascosta in un box grazie al GPS.

Ceriano Laghetto, sorpresi di notte a spingere una moto appena rubata da una villetta, 2 in manette

Nella notte di lunedì 12 maggio, a Ceriano Laghetto, due uomini di 56 e 30 anni sono stati arrestati mentre spingevano una moto rubata da una villetta.

Rubano una Maserati e la smontano in un box: 5 arresti a Giugliano

Giugliano in Campania, 20 maggio 2025 ‚Äď Cinque persone sono state arrestate dai Carabinieri per aver tentato di riciclare una Maserati rubata, smontandola in un box in via Prima Traversa Ponte Riccio.

Su questo argomento da altre fonti

Giugliano, sorpresi a smontare una Maserati appena rubata: 5 arresti per tentato riciclaggio

Segnala ilmattino.it: I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato cinque persone per tentato riciclaggio. La centrale operativa segnala alla gazzella la presenza in ...

Giugliano in Campania: tentato ‚Äúcavallo di ritorno‚ÄĚ, finisce in manette 40enne

ilgazzettinovesuviano.com scrive: Perché poche ore prima la sua auto è stata rubata e la richiesta del cavallo ... I militari della compagnia di Giugliano in Campania, nell‚Äôambito di un servizio organizzato nell‚Äôarea a ...