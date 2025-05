Giro d' Italia | la tappa Viareggio-Castelnovo Monti scuote la classifica

La tappa Viareggio-Castelnovo Monti del Giro d’Italia scuote la classifica e promette emozioni. Un percorso che premi i coraggiosi, pronto a scrivere una giornata memorabile e lasciare il segno nell’immaginario degli appassionati. Con l’arrivo nel Reggiano, la sfida si infiamma, offrendo opportunità per ribaltamenti e sorprese nella battaglia rosa.

Una tappa perfetta per chi vuole scrivere una giornata mitica e lasciare il segno nell’immaginario degli sportivi, con il Minosse dantesco pronto a giudicare gli assi. L’arrivo domani del Giro nel Reggiano può dare l’ennesimo scossone alla classifica, vista la tipologia della frazione Viareggio-Castelnovo Monti: dopo le prime pedalate in Versilia, quasi un riscaldamento, una passerella, il tracciato punta con decisione verso l’interno della Garfagnana, dove il tracciato si presa ai primi agguati, a scoppiettanti tentativi d’attacco. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia: la tappa Viareggio-Castelnovo Monti scuote la classifica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

Benvenuti alla diretta live della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Oggi si corre la frazione più lunga dell'edizione numero 108, con 227 km da Potenza a Napoli.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: pericolo ventagli nella Alberobello-Lecce

Buongiorno a tutti gli appassionati! Siamo pronti per vivere in diretta la quarta tappa del Giro d’Italia 2025, che oggi ci porta ad Alberobello, Lecce.

Approfondimenti da altre fonti

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Lucca-Pisa: orari TV, percorso e favoriti per la crono

Come scrive fanpage.it: Oggi martedì 20 maggio, si corre la 10a tappa del Giro d'Italia 2025, una cronometro di quasi 29 chilometri tra Lucca e Pisa ...

Giro d’Italia 2025, oggi la decima tappa da Lucca a Pisa: percorso, orari e favoriti

Riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Giro d’Italia 2025, oggi la decima tappa da Lucca a Pisa: percorso, orari e favoriti ...

Giro d'Italia, oggi la decima tappa: orario, percorso e dove vederla

Da msn.com: (Adnkronos) - Dopo il secondo lunedì di riposo, il Giro d'Italia torna oggi martedì 20 maggio con la decima tappa. Una cronometro di 28,6 km da Lucca a Pisa. Si riparte dopo lo spettacolo degli sterra ...