Giovanni Storti in un video | Legge sulla caccia? Se amate la natura non potete dare fiducia a questo governo

Giovanni Storti, noto attore e comico, ha condiviso un video in cui esprime forte dissenso nei confronti del nuovo disegno di legge sulla caccia, ricordando quanto questa misura possa danneggiare la natura. In soli 14 ore, il video ha raccolto oltre 6mila commenti, sottolineando il forte senso di preoccupazione tra i cittadini ambientalisti.

L’attore Giovanni Storti ha commentato con un video – che ha registrato 6mila commenti a 14 ore dalla pubblicazione – la notizia data in esclusiva da ilFattoQuotidiano.it lo scorso sabato, cioè il retroscena sul disegno di legge governativo che verrĂ presentato in Consiglio dei ministri e che ha l’obiettivo di stravolgere la legge sulla caccia, liberalizzandola. L’attore – molto seguito sui social – ha elencato le criticitĂ della norma messa a punto da Francesco Lollobrigida e Giorgia Meloni, per poi concludere: “Se tenete alla natura, se tenete agli animali che la vivono, se tenete a voi stessi che volete vivere la natura, come fate a dare ancora fiducia a questo governo?”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giovanni Storti in un video: “Legge sulla caccia? Se amate la natura non potete dare fiducia a questo governo”

