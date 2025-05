Giornate della legalità Uil | Tenere la guardia alta e azione congiunta per la imprenditoria sana

Le Giornate della Legalità UIL sottolineano l'importanza di mantenere alta la guardia e promuovere azioni congiunte per un'imprenditoria sana. Il processo Radici ha evidenziato come anche i contesti sociali più solidi possano essere vittime di infiltrazioni malavitose, rendendo fondamentale l'impegno collettivo per difendere il tessuto sociale e rafforzare la legalità nel nostro territorio.

"Il processo Radici ha mostrato come ogni tessuto sociale 'ricco' possa essere vittima di infiltrazioni malavitose. Oggi la malavita prospera anche in quei contesti sociali sani nei quali si riesce a insinuare. Il nostro territorio e la presa di posizione della amministrazione comunale, in prima.

