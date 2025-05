Giornata mondiale delle api perché sono così importanti per la vita sulla Terra

Roma, 20 maggio 2025 – Le api, tra gli insetti più antichi della Terra, sono fondamentali per la vita sul nostro pianeta. Con il loro lavoro di impollinazione, sostengono la biodiversità e garantiscono la produzione di cibo. La Giornata mondiale delle api ci ricorda l'importanza di proteggerle, per il benessere dell’ambiente e dell’intera umanità.

Roma, 20 maggio 2025 – Le api sono tra gli insetti più antichi della Terra: sono comparse sul pianeta circa 100 milioni di anni fa. Nonostante le loro dimensioni ridotte, il loro impatto sugli equilibri naturali e sull'economia globale è straordinario. Senza le api non esisterebbe la maggior parte dei frutti e delle verdure che portiamo sulle nostre tavole. La Giornata mondiale delle api, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2017, ogni anno il 20 maggio, intende sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori e sui rischi che minacciano la loro sopravvivenza.

