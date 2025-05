Giornata internazionale degli studi clinici | il valore della ricerca al centro della strategia di Novo Nordisk in Italia

In occasione della Giornata Internazionale degli Studi Clinici, Novo Nordisk sottolinea il suo impegno nella ricerca, al centro della strategia in Italia. La sperimentazione clinica mira a migliorare la qualitĂ di vita di chi affronta malattie croniche, rare e complesse, grazie a una rete dedicata di 25 centri e studi innovativi, condividendo un obiettivo: portare avanti soluzioni terapeutiche efficaci e sostenibili.

La ricerca clinica al centro dell’impegno di Novo Nordisk per migliorare la vita delle persone con malattie croniche come diabete, obesitĂ e malattie cardiovascolari, ma anche malattie rare, come emofilia e anemia falciforme e Alzheimer e malattie epatiche (MASH). Questo attraverso la rete dei 25. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Giornata internazionale degli studi clinici: il valore della ricerca al centro della strategia di Novo Nordisk in Italia

Altre letture consigliate

Giornata internazionale degli studi clinici: il valore della ricerca al centro della strategia di Novo Nordisk in Italia

In occasione della Giornata Internazionale degli Studi Clinici, si evidenzia l’impegno di Novo Nordisk in Italia nella ricerca clinica, al centro della sua strategia per migliorare la qualità di vita delle persone affette da malattie croniche e rare.

Giornata internazionale degli studi clinici: il valore della ricerca al centro della strategia di Novo Nordisk in Italia

In occasione della Giornata Internazionale degli Studi Clinici, si celebra l’impegno di Novo Nordisk in Italia nel dedicarsi alla ricerca clinica.

Giornata studi clinici, in 2 anni +50% trial per Novo Nordisk Italia

In due anni, Novo Nordisk Italia ha contribuito a 50 studi clinici coinvolgendo un network globale di 25 centri.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giornata internazionale degli studi clinici: il valore della ricerca al centro della strategia di Novo Nordisk in Italia

Scrive msn.com: La ricerca clinica al centro dell’impegno di Novo Nordisk per migliorare la vita delle persone con malattie croniche come diabete, obesità e malattie cardiovascolari, ma anche malattie rare, come emof ...

GIORNATA STUDI CLINICI - In 2 anni +50% trial per Novo Nordisk Italia

Secondo msn.com: (Adnkronos Salute) - Una rete di 25 centri di sviluppo clinico nel mondo, di cui uno in Italia, il sostegno e la partecipazione a diverse iniziative in favore di pazienti, caregiver, medici e istituzi ...

All’ospedale di Verduno si celebra la Giornata Internazionale degli Studi Clinici

cuneodice.it scrive: Martedì 20 maggio ricercatori e professionisti sanitari saranno disponibili a rispondere a tutte le domande e curiosità in tema di ricerca scientifica ...