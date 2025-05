Giochiamo offline! una serata di divertimento senza internet

Preparati a riscoprire il piacere del gioco autentico! "Giochiamo offline" è una serata senza schermi, dedicata a divertirsi con giochi da tavolo, carte e dadi. Un'occasione per staccare dal digitale, sfidarsi di persona e condividere momenti di pura allegria con amici e famiglia. Sei pronto a tornare ai giochi di una volta?

Sei pronto a mettere da parte smartphone e pc per tornare a giocare come una volta? "Giochiamo offline!"è la serata dedicata al divertimento senza schermi, per riscoprire il piacere di sfidarsi faccia a faccia con i giochi da tavolo. Un evento "dal vivo", tra carte, dadi e strategie, pensato per.

