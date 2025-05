Gerard Depardieu a processo a Roma per lesioni al paparazzo Rino Barillari; legale | Reagito per difendere la compagna spintonata

Gerard Depardieu è a processo a Roma, accusato di aver subito lesioni da parte del paparazzo Rino Barillari, dopo aver reagito per difendere la compagna, spintonata casualmente. I fatti risalgono al 21 maggio 2024 all’Harry’s Bar di via Veneto, dove Depardieu si trovava con Magda Vavrusova e amici. Dopo la condanna a Parigi per presunta violenza sessuale, l’attore si prepara a confrontarsi con questa nuova vicenda giudiziaria.

I fatti risalgono al 21 maggio 2024. Depardieu si trovava all’Harry’s Bar di via Veneto in compagnia della compagna Magda Vavrusova e di alcuni amici Dopo la condanna a 18 mesi con sospensione per presunta violenza sessuale inflitta dal tribunale di Parigi, Gerard Depardieu si prepara ad affr 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gerard Depardieu a processo a Roma per “lesioni” al paparazzo Rino Barillari; legale: “Reagito per difendere la compagna spintonata”

Altri articoli sullo stesso argomento

Processo a Gerard Depardieu per abusi sessuali: è arrivata la sentenza

La sentenza sul processo contro Gérard Depardieu per abusi sessuali segna un capitolo cruciale nella vita dell'attore francese.

Aggressioni sessuali, Gérard Depardieu condannato a 18 mesi

Gérard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale in Francia per aggressioni sessuali.

Gérard Depardieu condannato a 18 mesi di carcere per molestie sessuali: “Abusi durante le riprese del 2021”

Gérard Depardieu è stato condannato dal tribunale di Parigi a 18 mesi di carcere con la condizionale per molestie e violenze sessuali nei confronti di due donne durante le riprese di un film nel 2021.

Approfondimenti da altre fonti

Gérard Depardieu e i guai giudiziari: un nuovo processo a Roma

Lo riporta notizie.it: Gérard Depardieu si trova ad affrontare un nuovo processo a Roma per lesioni nei confronti del paparazzo Rino Barillari.

Depardieu a processo a Roma per l’aggressione al "re dei paparazzi" Barillari

Riporta msn.com: L'attore francese Gerard Depardieu a giudizio a Roma: pugni al fotografo Barillari dopo gli scatti rubati all’Harry’s Bar di Via Veneto ...

L’attore francese Gérard Depardieu sarà processato in Italia per aver aggredito un paparazzo

Lo riporta ilpost.it: L’attore francese Gérard Depardieu sarà processato in Italia per aver aggredito Rino Barillari, uno dei più noti paparazzi italiani, nel maggio del 2024 a Roma. Depardieu si trovava in un locale di Vi ...