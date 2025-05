Genitori separati i diritti negati al minore diventano multa

Nel Tribunale di Verona nasce una linea rigorosa contro le violazioni dei diritti dei minori in famiglie separate. Con l'applicazione della riforma Cartabia del 2022, sono previste multe quotidiane: 200 euro alla madre che ostacola il rapporto con il padre e 100 euro al padre che non versa gli alimenti. Una stretta che punta a tutelare i diritti dei minori e a contrastare le ingiustizie nell'ambito familiare.

Genitori separati, 200 euro di multa al giorno alla mamma che non fa vedere il figlio al padre. E cento quotidiani al papà che non paga gli alimenti. È la linea dura adottata dal Tribunale di Verona, che per la prima volta ha applicato una norma contenuta nella riforma Cartabia del 2022, pensata dal legislatore per tutelare concretamente i minori nei casi di genitori separati in conflitto. L’inadempienza, oggi punita quotidianamente con una multa, avviene anche senza una denunci a dell’altro coniuge. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Ex Isochimica, 40 anni di diritti negati: lavoratori in Assemblea

Il 22 maggio 2025 alle ore 18 presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà l'assemblea dei lavoratori ex Isochimica, anniversario di 40 anni di diritti negati.

Sportello "Pezzidicuore" per genitori separati: la presentazione in Provincia

Il 21 maggio alle ore 11, a Palazzo Sant’Agostino, si terrà la presentazione ufficiale dello sportello di ascolto di Pezzidicuore APS, dedicato ai genitori separati.

La storia di Salvatore Carnevale e la sua lotta per i diritti dei lavoratori al centro di una pièce teatrale

Arezzo, 13 maggio 2025 – A settant'anni dall'assassinio di Salvatore Carnevale, simbolo delle lotte per i diritti dei lavoratori, la pièce teatrale "Non era santo ma i miracoli faceva – Salvatore Carnevale" rivive le sue battaglie.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Genitori separati, multe salate per chi non rispetta gli accordi: fino a 200 euro al giorno

msn.com scrive: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Genitori separati: multe per chi viola le sentenze civili

Lo riporta msn.com: Il Tribunale interviene anche senza denuncia: stretta sui mancati pagamenti e sulle violazioni del diritto di visita del minore.

Genitori separati: 200 euro di multa al giorno alla mamma che nega il figlio al padre. E 100 euro quotidiani a un papà che non paga gli alimenti

Segnala msn.com: Un padre che non pagava l’ assegno di mantenimento dei figli alla moglie da cui è separato è stato ' condannato ' dal Tribunale civile di Verona a versare ...