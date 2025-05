Gaza raid israeliani nella notte | almeno 60 morti

Nella notte tra il 19 e il 20 maggio, raid israeliani nella Striscia di Gaza hanno provocato almeno 60 vittime. Le incursioni, concentrate nel settore settentrionale, hanno colpito case e infrastrutture, aggravando ancora di più la già complessa situazione umanitaria. Un episodio che evidenzia le tensioni e i rischi persistenti nella regione.

Nella notte tra il 19 e il 20 maggio, una serie di incursioni condotte dall’esercito israeliano ha causato almeno 60 morti in diverse aree della Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute locale, due attacchi nella parte settentrionale dell’enclave hanno colpito una casa e una scuola adibita a rifugio, provocando la morte di almeno 22 persone, tra cui numerosi bambini e donne. Altri bombardamenti hanno interessato la zona centrale: a Deir al-Balah sono stati segnalati 13 morti, mentre nel campo profughi di Nuseirat le vittime sarebbero 15, secondo l’ospedale Martiri di Al-Aqsa. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, raid israeliani nella notte: almeno 60 morti

