Gaza Netanyahu respinge le critiche di Francia Canada e Gran Bretagna

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto le critiche di Francia, Canada e Gran Bretagna sulla gestione della crisi a Gaza, riaffermando la posizione di Israele di fronte alle pressioni internazionali. Le nazioni occidentali chiedono un immediato stop all’azione militare, mentre Israele ribadisce la necessità di garantire la sicurezza e la difesa del proprio territorio in un contesto di crescente tensione.

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha respinto la dichiarazione di Regno Unito, Francia e Canada che hanno condannato la gestione da parte di Israele della situazione umanitaria a Gaza e hanno chiesto di interrompere immediatamente l'azione militare nell'enclave e consentire l'ingresso di piĂą aiuti, minacciando ulteriori azioni concrete in risposta. "Chiedendo a Israele di porre fine a una guerra difensiva per la nostra sopravvivenza prima che i terroristi di Hamas ai nostri confini vengano distrutti e rivendicando uno Stato palestinese, i leader di Londra, Ottawa e Parigi stanno offrendo una ricompensa enorme per l'attacco genocida contro Israele del 7 ottobre, invitando al contempo a commettere altre atrocitĂ simili", afferma Netanyahu in una nota diffusa dal suo ufficio stampa.

