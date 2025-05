Gasperini sul rinnovo | Non è così determinante ho già un contratto Con Percassi armonia totale

L’attenzione si concentra sul futuro di Gian Piero Gasperini, in scadenza nel 2026. La società bergamasca ha proposto un rinnovo, ma per Gasperini non è così determinante: ha già un contratto con Percassi e si sente in armonia. Tra l’aria estiva sulla Riviera Ligure e Zingonia, il tecnico e l’Atalanta navigano verso una possibile conferma.

Portofino. L’aria sulla Riviera Ligure inizia a farsi veramente estiva. Anche a Zingonia sta per arrivare la bella stagione e a tenere banco è il futuro di Gian Piero Gasperini. La società nei giorni scorsi ha proposto un rinnovo di contratto all’allenatore: Gasp è in scadenza nel 2026, l’Atalanta vorrebbe prolungarlo fino al 2027. A Portofino a margine del Premio Nazionale Telenord in memoria del giornalista Gianni Di Marzio il tecnico ai microfoni di Sky Sport ha parlato della possibilità di trovare un nuovo accordo. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Gasperini sul rinnovo: “Non è così determinante, ho già un contratto. Con Percassi armonia totale”

Approfondisci con questi articoli

L’Atalanta vuole il rinnovo, Gasperini tentenna: Roma e non solo in attesa

L'Atalanta punta sul rinnovo di Gian Piero Gasperini, ma il mister sembra esitante. "Non ho mai detto che vado via," afferma, "ma non rinnoverei.

Gasperini e Atalanta, primo contatto per il rinnovo: Roma in agguato

Gasperini e l'Atalanta avviano i contatti per il rinnovo, mentre la Roma si prepara a due sfide cruciali.

Gasperini Juve, il tecnico glissa ancora sul futuro: «Non è il momento giusto». Ha reagito così alla domanda dopo Genoa Atalanta

Dopo la vittoria contro il Genoa, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha evitato di commentare il suo futuro, sottolineando che non è il momento giusto.