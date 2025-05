Gasperini Juve l’ipotesi rischia di essere definitivamente tramontata | l’ultimo indizio non sembra lasciare più dubbi

L'ipotesi di un approdo di Gasperini alla Juventus sembra ormai definitivamente tramontata. L'ultimo indizio proveniente da Bergamo non lascia spazio a dubbi, facendo sì che l'attenzione si concentri su altre piste per il futuro bianconero. Tra i nomi caldi della prossima stagione, la possibilità di Gasperini si raffredda sempre di più.

Gasperini Juve, l’ipotesi rischia di essere definitivamente tramontata: l’ultimo indizio arrivato da Bergamo non sembra lasciare più dubbi a riguardo. Tra gli allenatori accostati alla panchina della Juve in vista della prossima stagione c’è anche il nome di Gian Piero Gasperini, alla guida dell’ Atalanta ormai da diverse stagioni con cui ha fatto grandi cose. Secondo quanto riportato da Tuttosport anche gli ultimissimi canali di comunicazione con il tecnico sembrano essere interrotti, con Gasperini che non a caso di recente ha ripreso concretamente i contatti per un altro rinnovo con la Dea. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini Juve, l’ipotesi rischia di essere definitivamente tramontata: l’ultimo indizio non sembra lasciare più dubbi

Scopri altri approfondimenti

Mastantuono Juve, il presidente del River Plate “raffredda” l’ipotesi di una cessione in bianconero: «Non c’è fretta, la cosa migliore da fare è questa»

Il presidente del River Plate, Jorge Brito, frena le voci su un possibile trasferimento di Franco Mastantuono alla Juventus, dichiarando che non c'è fretta e che la situazione va gestita con calma.

Gasperini Juve, cambia tutto? Possibile svolta per il tecnico: ecco la decisione sul futuro. Ultime

Gian Piero Gasperini verso una possibile svolta nel suo futuro legato alla Juventus? Ultime indiscrezioni rivelano importanti novità riguardo al tecnico dell’Atalanta.

Atalanta Roma 2-1, Sulemana fa sorridere la Juve e manda Gasperini in Champions League: polemiche dei giallorossi per questo rigore negato

L'Atalanta ha trionfato 2-1 sulla Roma in un emozionante posticipo di Serie A, regalando un sorriso alla Juventus e garantendo a Gasperini un posto in Champions League.

Approfondimenti da altre fonti

Gasperini Juve, a fine stagione l’ipotesi può decollare! Le ultimissime sul futuro della panchina bianconera

Scrive juventusnews24.com: Gasperini Juve, a fine stagione l’ipotesi può decollare! Tutte le ultimissime sul futuro della panchina bianconera in vista della prossima annata Tra gli allenatori accostati alla panchina della Juve ...

Futuro Gian Piero Gasperini, si riapre una sorprendente ipotesi

Segnala msn.com: Nelle scorse settimane Gasperini aveva fatto intendere che non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza nel 2026 ma i vertici della Dea sono tornati a sperare. Il desiderio del club è quello di ...

Gasperini rischia anno sabbatico, da Allegri e Conte a Pioli e Italiano il borsino dei tecnici in A

Lo riporta sport.virgilio.it: Le sue parole di questi giorni hanno fatto salire vertiginosamente le ipotesi di addio al Napoli. In pole c’è la Juventus, che difficilmente confermerà Tudor. Oltre a Gasperini De Laurentiis ... al ...