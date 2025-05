Gary Lineker per lasciare la BBC dopo il MOTD di questo fine settimana

Gary Lineker lascerà la BBC dopo il Match of the Day di questo fine settimana, definendo la decisione come "il corso di azione responsabile". Dopo oltre 25 anni come volto distintivo della copertura calcistica, l’annuncio ha fatto parlare il web, suscitando grande attenzione e discussioni nel mondo dello sport e dei media.

2025-05-19 13:27:00 Il web non parla d’altro: Gary Lineker ha confermato che lascerà la BBC dopo la partita della giornata di questa domenica, descrivendola come “il corso di azione responsabile”. L’ex attaccante dell’Inghilterra ha affrontato la copertura calcistica della BBC per oltre 25 anni e, mentre stava per fare un passo indietro dai dazi del MOTD dopo il fine settimana, avrebbe dovuto rimanere per presentare la copertura della FA della prossima stagione e guidare la squadra della società ai Mondiali del 2026. 🔗Leggi su Justcalcio.com

