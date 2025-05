Garlasco spunta una convocazione a sorpresa nel giorno dell' interrogatorio di Andrea Sempio e Alberto Stasi | bocche cucite in Procura a Pavia

Nel giorno dell'interrogatorio di Andrea Sempio e Alberto Stasi, emerge una convocazione a sorpresa a Garlasco, mentre in Procura a Pavia regna il massimo riserbo. In un clima di massimo riserbo, si alimentano le aspettative e i misteri attorno a questa intricata vicenda, con i protagonisti e le ipotesi ancora avvolti nel massimo riserbo.

Nella giornata del doppio interrogatorio di Andrea Sempio e Alberto Stasi, che sono stati entrambi convocati in Procura a Pavia per oggi alle 14, si moltiplicano le attese giĂ emerse durante.

Garlasco riserva una sorpresa nel giorno dell’interrogatorio di Andrea Sempio e Alberto Stasi. In una mattina all’insegna del massimo riserbo, la procura di Pavia mantiene il mutismo, alimentando sospetti e attese sulla delicata fase investigativa.

Un nuovo sviluppo nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi si profila a Garlasco. Tra i 280 messaggi esaminati, spunta un sms della cugina Paola Cappa che afferma: «Mi sa che abbiamo incastrato Stasi».

La vicenda delle sorelle Cappa di Garlasco continua a suscitare curiosità e dibattito. Recentemente, un retroscena legato alla figura del loro padre è emerso sui social, alimentando nuovi interrogativi.

Come scrive ansa.it: Nella giornata del doppio interrogatorio di Andrea Sempio e Alberto Stasi, che sono stati entrambi convocati in Procura a Pavia per oggi alle 14, si moltiplicano le attese già emerse durante il confer ...

tg24.sky.it scrive: Sempio, al momento unico indagato, è atteso in Procura a Pavia alle 14. Si ripartirà dagli elementi già acquisiti sul delitto in 18 anni di indagini e dalle "anomalie" già emerse in passato a cui potr ...

Si legge su msn.com: Sono ore importanti per quanto concerne le indagini sul delitto di Garlasco e l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo la convocazione della ... possibile svolta: spunta video con un uomo nel boschetto.