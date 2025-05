Garlasco Giletti perde il controllo in diretta | Dimmi la verità! gelo in studio VIDEO

Durante la puntata di "Lo Stato delle cose" su Rai3, il 19 maggio, Massimo Giletti ha perso il controllo in diretta, creando un momento di grande tensione. L'interrogatorio serrato alla direttrice di Giallo, Albina Perri, ha lasciato lo studio in uno stato di gelo e sconcerto, mettendo in evidenza le alte polemiche e i momenti di forte emozione che caratterizzano il talk show.

News Tv. La recente puntata di Lo Stato delle cose, il talk show di Rai3 condotto da Massimo Giletti, ha visto un crescendo di tensioni. Durante la trasmissione, andata in onda il 19 maggio, Giletti ha messo alle strette la direttrice del settimanale Giallo, Albina Perri, in merito a una pubblicazione ritenuta discutibile a proposito del delitto di Garlasco. La discussione è degenerata, con Giletti che si è infuriato con l’ospite. Leggi anche: “Soffro di cuore, mi sento male”: “Affari Tuoi”, la partita assurda di Angelo Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, ancora scintille fra i naufraghi: questa volta il motivo è particolare Giletti mette alle strette la direttrice di “Giallo”. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, Giletti perde il controllo in diretta: “Dimmi la verità!”, gelo in studio (VIDEO)

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Perde controllo dello scooter e finisce contro parete rocciosa, trasferito in ospedale

Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio sulla strada statale tra Maiori e Minori, in località Torricella.

Il Denaro come Surrogato Affettivo, Parte 3 di 4; la Triade del Controllo: Moralismo, Perbenismo e Ambizione, quando il valore si perde nel prezzo e l’umano nel ruolo

...non può essere. In questa terza parte della nostra analisi, esploreremo la triade del controllo: moralismo, perbenismo e ambizione.

Va troppo veloce, perde il controllo e sfonda il muro di una casa: ferite 2 ragazze

Lunedì pomeriggio, un grave incidente ha sfiorato la tragedia a Calcinato, in Via Marsala. Un'Audi A7 ha perso il controllo all'incrocio con Via Duca degli Abruzzi, schiantandosi contro il muro di una casa.