Garlasco cosa ha scoperto la Procura su Sempio | Era lì quando Chiara è stata uccisa

A diciassette anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la procura di Pavia ha riaperto le indagini. Nuove verifiche suggeriscono che Andrea Sempio, allora amico del fratello della vittima, fosse presente nella villetta al momento del delitto, gettando nuova luce sulla vicenda e riaccendendo l’interesse pubblico su uno dei cold case italiani più discussi.

Nuovi elementi investigativi, dal DNA sotto le unghie di Chiara a incongruenze telefoniche e testimonianze rivalutate, stanno spingendo gli inquirenti verso una possibile svolta clamorosa.

