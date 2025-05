Fumo e fiamme dal tetto dell' ex fienile | paura a Rango

Nella frazione di Rango, in Condino, un incendio ha coinvolto il tetto di un vecchio fienile abitato. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, 19 maggio, creando molta paura tra i residenti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, anche se i danni alla struttura sono importanti. Intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 maggio, quando a Rango, frazione di Condino nella Valle del Chiese, ha preso fuoco il tetto di un vecchio fienile adibito ad abitazione. Per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo, ma i danni alla struttura sono stati.

