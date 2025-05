Fuga di gas cloro in una piscina privata del paese

I vigili del fuoco di Laives, Bolzano e Orsa sono intervenuti ieri mattina a Laives per una fuga di gas cloro in una piscina privata. L’incidente, avvenuto intorno alle 11.40, ha coinvolto una fuoriuscita accidentale di ipoclorito di sodio nel locale tecnico, provocando la dispersione di gas potenzialmente pericolosi. Intervento tempestivo per mettere in sicurezza la zona e tutelare i presenti.

I vigili del fuoco di Laives, Bolzano e Orsa sono intervenuti per una fuoriuscita di cloro in una piscina privata a Laives dove si era verificata intorno alle 11.40 di ieri, lunedì 19 maggio, una fuoriuscita accidentale di ipoclorito di sodio nel locale tecnico, causando la liberazione di gas.

