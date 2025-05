Fuga di gas chiusa la Sr71 in Casentino Viabilità in tilt

Una fuga di gas vicino a un distributore a Ponte a Poppi, in Casentino, ha causato il blocco della Sr71, principale arteria della zona. La chiusura ha provocato intense ripercussioni sul traffico, con veicoli dirottati sulle strade secondarie, rapidamente congestionate. L’intervento dei soccorsi è in corso per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Una fuga di gas nei pressi di un distributore di un benzina, in località Ponte a Poppi, ha mandato in tilt il traffico lungo la Sr71 in Casentino. L'arteria principale è stata chiusa e i veicoli in transito sono stati dirottati sulla viabilità secondaria, rapidamente congestionata dal serpentone.

