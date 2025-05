Frane e strade distrutte | la Protezione civile sblocca più di 500mila euro per i danni nell' udinese

A seguito delle intense piogge del 5 e 6 maggio, la Protezione Civile ha sbloccato oltre 500 mila euro per affrontare frane e strade distrutte nell’udinese. Questo intervento rapido mira a ripristinare la viabilità, garantendo la sicurezza pubblica e la continuità dei servizi essenziali nei comuni colpiti.

Intervento rapido per supportare i Comuni colpiti dalle intense piogge del 5 e 6 maggio. Con uno stanziamento immediato di 501mila euro, la Regione mira a consentire interventi urgenti di ripristino della viabilità e messa in sicurezza, tutelando la pubblica incolumità e la continuità dei servizi. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Frane e strade distrutte: la Protezione civile sblocca più di 500mila euro per i danni nell'udinese

