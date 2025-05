Franca Pettinato 40 anni all’Amts celebrati con la Stella al Merito del Lavoro

Franca Pettinato, 40 anni dipendente di Amts, ha ricevuto la prestigiosa "Stella al Merito del Lavoro". Assunta nel 1984 a soli 20 anni, Francesca, così è conosciuta da familiari e colleghi, ha dedicato tutta la vita professionale all’azienda. Il riconoscimento celebra il suo impegno e la lunga carriera nel settore dei trasporti municipali.

🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Franca Pettinato, 40 anni all'Amts celebrati con la Stella al Merito del Lavoro

