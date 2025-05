Fossombrone pareggia contro Teramo nella finale playoff grazie a Pagliari

Il Fossombrone tocca quota pareggio nella finale playoff contro Teramo grazie a un gol di Di Lorenzo Pagliari, capitano e veterano del team. Dopo 15 anni nel club, Pagliari ha segnato nel momento decisivo, contribuendo a un vivace incontro giocato a viso aperto. La sfida si conclude in pareggio, lasciando tutto aperto per la sfida decisiva.

Di Lorenzo Pagliari il gol del pareggio del Fossombrone a Teramo per la finale playoff del girone. Pagliari da 15 anni nelle file del team metaurense domenica ha indossato anche la fascia di capitano. "E’ stata una bellissima finale – commenta – ce la siamo giocati a viso aperto, siamo andati in vantaggio tre volte, ma i gol sono stati annullati: il primo molto dubbio. Ci siamo trovati sotto alla prima azione degli avversari, siamo stati bravi a gestire molto il pallone e a non a farci sottomettere. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fossombrone pareggia contro Teramo nella finale playoff grazie a Pagliari

