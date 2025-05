FORUM PA 2025 Borraccino Gruppo Collextion | Innovazione e fiducia per una PA più rapida ed efficace verso le imprese

Forum PA 2025 si conferma un momento decisivo per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, con focus sulla digitalizzazione come motore di miglioramento. Il gruppo Collextion, con il borraccino, testimonia fiducia e proattività per una PA più rapida ed efficace, in grado di innovare e rafforzare il rapporto con le imprese, orientata al futuro e alla sostenibilità.

"I dati presentati a Forum PA 2025 confermano un cambiamento positivo in atto nella Pubblica Amministrazione, soprattutto sul fronte della digitalizzazione, che è oggi il primo motore percepito di miglioramento. È un segnale incoraggiante, ma anche un richiamo alla responsabilità: la transizione dig 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - FORUM PA 2025. Borraccino, Gruppo Collextion: “Innovazione e fiducia per una PA più rapida ed efficace verso le imprese”

