Fortitudo sfida Cantù | Aradori Fantinelli Freeman e Gabriel guidano l' assalto alla semifinale

La Fortitudo si prepara alla sfida decisiva contro Cantù, con Aradori, Fantinelli, Freeman e Gabriel pronti a guidare l’assalto alle semifinali. Tutti uniti in un team compatto, i quattro protagonisti rappresentano l’arma principale di una squadra determinata a conquistare la vittoria e proseguire il cammino verso il traguardo stagionale. La sfida, al PalaDesio alle 20:30, promette emozioni intense.

Tutti per uno e uno per tutti. La Fortitudo si prepara alla sfida decisiva della stagione puntando sui quattro moschettieri. Pietro Aradori, Matteo Fantinelli, Deshawn Freeman e Kenny Gabriel sono le punte di diamante di una Flats Service che alle 20,30, al PalaDesio, affronta Cantù nella gara che deciderà chi, tra i due club, volerà in semifinale. Sotto 2-0 dopo le prime due sfide giocate a Desio, la formazione di Attilio Caja ha avuto la forza, il coraggio, il cuore di impattare la serie imponendosi nelle sfide giocate nel fortino del PalaDozza.

Fortitudo sfida Cantù al PalaDozza per pareggiare la serie playoff

La Fortitudo si prepara a sfidare Cantù al PalaDozza, cercando di pareggiare la serie playoff sotto la pressione di una storica rimonta.

Prestazioni altalenanti per Aradori e Gabriel contro Cantù

Prestazioni altalenanti per Aradori e Gabriel nel match contro Cantù. Aradori, marcato a uomo, ha faticato a trovare il ritmo, chiudendo con 6,5 in 17 minuti.

Playoff Serie A2, la Fortitudo perde anche gara 2: Cantù avanti 2-0 nella serie

Nel secondo incontro dei playoff di Serie A2, la Fortitudo Bologna si arrende nuovamente alla Pallacanestro Cantù, subendo un distacco di 20 punti nella serie.