Fiorentina | il futuro incerto di Albert Gudmundsson tra infortuni e mercato

Il futuro di Albert Gudmundsson alla Fiorentina appare incerto tra infortuni e dubbi di mercato. Dopo una notte sfortunata contro il Betis, il trequartista islandese ha faticato a trovare continuità, lasciando spazio alle incertezze sul suo ruolo. La sua stagione resta in sospeso, mentre il presente si sviluppa tra prestazioni altalenanti e sfide da superare.

Se il futuro resta ancora da scrivere, il presente di Albert Gudmundsson è piuttosto nebuloso. Il trequartista islandese dopo la sfortunata notte col Betis non è più riuscito a dare una mano alla squadra. Contro il Bologna la presenza di Kean ha in qualche modo sopperito, ma a Venezia la Fiorentina ha pagato cara anche la sua assenza. Convocato in entrambe le occasioni, di fatto mai realmente a disposizione di Palladino causa un trauma rimediato con gli spagnoli. Le sue assenze sono state un filo conduttore significativo nel corso della stagione.

