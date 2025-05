Fiorello prende in giro Amadeus per i flop su Nove | ecco cosa ha detto

Rosario Fiorello torna in tv con il suo stile inconfondibile, prendendo in giro Amadeus per i flop su Nove. Dopo settimane di attesa, lo showman siciliano si è presentato a sorpresa su Rai Radio2, sorprendendo il pubblico con ironia, battute fulminanti e una telefonata in diretta, confermando il suo ritorno esplosivo nel mondo dello spettacolo.

Il ritorno di Rosario Fiorello è stato tutt’altro che silenzioso. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, lo showman siciliano ha ufficializzato il suo rientro in Rai con un’irruzione a sorpresa su Rai Radio2. E lo ha fatto a modo suo: con ironia tagliente, battute fulminanti e una telefonata in diretta all’amico di sempre, Amadeus. Un siparietto che ha fatto subito il giro del web, non solo per l’effetto nostalgia tra i due volti simbolo di Sanremo, ma soprattutto per le frecciate – divertite, ma decise – lanciate da Fiorello sui recenti ascolti non entusiasmanti del collega, ora approdato su Nove. 🔗Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Fiorello prende in giro Amadeus per i flop su Nove: ecco cosa ha detto

Scopri altri approfondimenti

Mister Movie | Trailer Io Sono Nessuno 2, il ritorno di Bob Odenkirk che prende in giro John Wick

Preparati a un mix esplosivo di azione e comicitĂ con "Io Sono Nessuno 2 - Il Ritorno", il sequel che vede Bob Odenkirk tornare in un ruolo che ironizza su John Wick.

Casper van Uden si prende la 4a tappa al Giro d’Italia allo sprint su Kooij: Pedersen ancora in rosa

Casper van Uden conquista la 4ª tappa del Giro d'Italia con un’impressionante volata finale a Lecce, superando il favorito Kooij.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la Lidl-Trek prende l’iniziativa. Bais e Milesi provano a resistere

Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025: la Lidl-Trek avanza con determinazione, mentre Bais e Milesi cercano di resistere all'assalto della UAE Emirates.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fiorello torna con «Radio2 Radio show la pennicanza», la telefonata con Amadeus: «In Rai sei come Voldemort!»

Secondo video.corriere.it: Fiorello torna su Radio2, affiancato da Fabrizio Biggio, con il programma 'Radio2 Radio show la pennicanza'. Lo showman è andato in onda sull'emittente e sul relativo canale tv senza mostrarsi ma con ...

Fiorello torna su Radio 2 con Radio show La pennicanza, insieme a Biggio

Segnala gazzetta.it: Fiorello torna in diretta su Rai Radio 2 con Radio2 Radio show 'La pennicanza', assieme a Biggio. La battuta sul nuovo show: "Io potente in Rai? Perché raccomandato".

Fiorello è tornato: in onda su Rai Radio2 con “La pennicanza”

Scrive 361magazine.com: Dopo settimane di voci, smentite, spoiler e fake news che hanno fatto rimbalzare l’attesa tra social, radio e tv come palline da flipper ...