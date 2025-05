Fiorello è tornato | in onda su Rai Radio2 con La pennicanza

Fiorello è tornato in onda su Rai Radio2 con il suo affascinante “Radio2 Radio Show”. Dopo settimane di voci, smentite e fake news che hanno alimentato l’attesa, il grande artista ha fatto il suo ritorno, regalando ai fan un momento di pura sorpresa e ilarità. L’appuntamento di ieri, dalle 13.45 alle 14.30, ha segnato il definitivo ritorno di uno dei protagonisti più amati della scena radiofonica italiana.

Ieri in onda: da oggi il definitivo ritorno. Dopo settimane di voci, smentite, spoiler e fake news che hanno fatto rimbalzare l’attesa tra social, radio e tv come palline da flipper, Fiorello è finalmente tornato. Ieri, dalle 13.45 alle 14.30, è andato in onda su Rai Radio2 con “Radio2 Radio Show. La pennicanza”, un nuovo programma che profuma di improvvisazione e libertà creativa. Al suo fianco, come da formula ormai collaudata, c’è Fabrizio Biggio: attore, autore e volto amatissimo della tv. Insieme portano in radio un format che, in realtà, un format non ce l’ha. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Fiorello è tornato: in onda su Rai Radio2 con “La pennicanza”

