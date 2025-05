Findomestic gli abitanti di Arezzo hanno acquistato nel 2024 beni durevoli per 515 milioni di euro con una variazione del + 54%

Nel 2024, gli abitanti di Arezzo hanno speso 515 milioni di euro in beni durevoli, segnando un incremento del 54%. La Toscana si distingue a livello nazionale, posizionandosi al sesto posto con un totale di 5,9 miliardi di euro, grazie anche a questa forte crescita dei consumi nella provincia.

Arezzo, 20 maggio 2025 – La Toscana si colloca al sesto posto nella graduatoria delle venti regioni italiane per volume di spesa in beni durevoli nel 2024, grazie a un totale di 5 miliardi e 927 milioni di euro. Come analizzato dall'Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic (Gruppo BNP) in collaborazione con Prometeia, giunto alla trentunesima edizione, la crescita sul 2023 è del 4,9%, un dato superiore alla media nazionale (+4,5%) ma leggermente più contenuto del +5,1% di media del Centro Italia.

