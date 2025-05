Finali nazionali U17 in Abruzzo | Consar in campo con entusiasmo e determinazione

Inizia oggi in Abruzzo le finali nazionali Under 17, con la Consar in campo con entusiasmo e determinazione. Guidati da Max Rinieri e Giacomo Rossi, e con Manuel Zlatanov a motivarli, i giovani giallorossi affrontano il girone B a Tortoreto, partendo alle 11 contro Bolzano. Un'impegnativa sfida per dimostrare talento e passione in una tra le tappe piĂą importanti della stagione.

Cominciano oggi in Abruzzo le finali nazionali U17. In campo anche i baby della Consar guidati da Max Rinieri e Giacomo Rossi, con Manuel Zlatanov a suonare la carica in campo. I giallorossi sono stati inseriti nel girone B, che si gioca a Tortoreto. Si comincia stamattina alle 11 contro Bolzano; poi, nel pomeriggio, alle 16, contro Campobasso. Domani alle 11 contro la Vero Volley Monza, si giocherĂ l'ultimo match del girone. "Affrontiamo questa esperienza con grande entusiasmo – ha commentato coach Rinieri – e senza particolari aspettative.

