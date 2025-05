Festival di Cannes | Palma d’oro a sorpresa a Denzel Washington | VIDEO

Durante il Festival di Cannes, sorpresa emozionante: Denzel Washington ha ricevuto la Palma d'Oro durante la presentazione di "Highest & Lowest" di Spike Lee. La premiazione, inattesa, ha stupito il pubblico e gli addetti ai lavori, rendendo questo momento memorabile. Scopri di più nel nostro video e nell'articolo esclusivo su Il Difforme.

A sorpresa Denzel Washington ha ricevuto una Palma d'oro al festival di Cannes, durante la presentazione del film Highest 2 Lowest di Spike Lee

