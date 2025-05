Fermato nel bosco con le dosi di cocaina pronte per lo spaccio | arrestato

Durante un controllo nel bosco vicino a Spoleto, i Carabinieri hanno arrestato un 23enne albanese residente in Francia, trovato con dosi di cocaina pronte per lo spaccio. L'intervento, condotto nella periferia della città, evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio di droga e nella tutela della sicurezza pubblica.

