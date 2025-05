Fanno saltare in aria bancomat e fuggono col bottino | arrestati due 20enni caccia ai complici

Due giovani, di 20 e 22 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri di San Marco in Lamis per aver fatto saltare in aria un bancomat e dileguarsi con il bottino. È in corso la caccia ai complici, mentre proseguono le indagini per ricostruire l’intera operazione criminale.

I carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di un 20enne di Orta Nova e un 22enne di.

