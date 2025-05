F1 i precedenti della Ferrari a Monaco Tornata alla vittoria nel 2024 la Rossa ha raggiunto la doppia cifra

La Ferrari torna alla vittoria a Monaco nel 2024, portando a dieci i successi nella leggendaria pista del Principato. Domenica 25 maggio 2025 si svolgerà la 71ª edizione del Gran Premio di Monaco, una delle tappe più storiche e prestigiose del Mondiale di F1. La scuderia di Maranello, con una lunga tradizione, continua a scrivere pagine emozionanti di questa cornice unica.

Domenica 25 maggio 2025 andrà in scena la 71ma edizione del Gran Premio di Monaco di F1. La gara del Principato è la terza più replicata nella storia del Mondiale, essendo mancata all'appello solo cinque volte (dal 1951 al 1954 e nel 2020). La Ferrari non ha un rapporto particolarmente amichevole con Montecarlo. Il Cavallino Rampante non ha raccolto tantissimo in relazione all'elevato numero di GP disputati. Cionondimeno, si può sostenere che si stia vivendo una sorta di "Luna di Miele" dopo la vittoria dello scorso anno.

