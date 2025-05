Evento di raccolta fondi per le scuole materne in Tanzania con i Vocal Vibes

Partecipa alla serata di solidarietà con i Vocal Vibes – Bologna Glee Club, dedicata a raccogliere fondi per le scuole materne in Tanzania. Domenica 25 maggio, alle 20:00, presso il Circolo MCL Villa Maria a Medicina, unisciti a noi per un concerto speciale a favore del futuro dei bambini tanzaniani. Un’occasione per ascoltare musica e fare del bene insieme!

Una serata con i “Vocal Vibes – Bologna Glee Club” a Medicina per un concerto di solidarietà per le scuole materne in Tanzania: Domenica 25 maggio al Circolo MCL Villa Maria, alle ore 20,00 (Accoglienza del pubblico dalle 19:30) L’associazione Progetto Speranza OdV (www.progettosperanza.com). 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Evento di raccolta fondi per le scuole materne in Tanzania con i Vocal Vibes

