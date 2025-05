Evacuato il Social Hub di viale Belfiore per principio di incendio VIDEO

Questa mattina, il social hub di Viale Belfiore è stato evacuato a causa di un principio di incendio, generando preoccupazione tra studenti e residenti. La struttura, al centro di acceso dibattito, ha visto numerose segnalazioni di emergenza. Un video documenta la situazione, mentre giovani si riuniscono sulle gradinate esterne dello studentato. Ecco i dettagli di quanto accaduto.

Giovani sulla gradinate esterne dello studentato Social Hub, questa mattina, di viale Belfiore, la cui costruzione tante polemiche ha suscitato. Numerose le segnalazioni della situazione. Nel corso della mattinata odierna, martedì 20 maggio, si è diffusa la notizia di una evacuazione, non. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Evacuato il Social Hub di viale Belfiore per principio di incendio \ VIDEO

