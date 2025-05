Eurovision 2025 | Big Mama tace su Yuval Raphael e Selvaggia Lucarelli critica il mutismo

L'Eurovision 2025 ha nuovamente acceso emozioni e controversie, con Big Mama che silenziosamente tace su Yuval Raphael, mentre Selvaggia Lucarelli critica il mutismo. Tra performance indimenticabili e polemiche, il festival si conferma come un palcoscenico di passioni forti, continuando a suscitare discussioni intense nel panorama musicale europeo.

L'Eurovision Song Contest 2025 ha dimostrato ancora una volta di saper emozionare e generare discussioni intense, proprio come il Festival di Sanremo. Le esibizioni, caratterizzate da momenti musicali indimenticabili, hanno fatto da cornice a sentimenti ambigui e polemiche che hanno dominato il dibattito mediatico e i social network negli ultimi giorni.

Torna l'Eurovision Song Contest con la sua 69esima edizione, che si svolgerĂ a Basilea il 13 e il 15 maggio 2025, in diretta su Raidue, con la finale il 17 maggio su Raiuno.

Durante l’Eurovision 2025, Gabriele Corsi e Big Mama hanno scelto il silenzio invece di commentare l’esibizione di Israele, limitandosi a un appello alla pace.

L'Eurovision 2025, tra spettacolo e polemiche, ha acceso dibattiti sui social. Big Mama ha mantenuto il silenzio su Israele, mentre Lucarelli ha criticato questa scelta, evidenziando le tensioni legate alle questioni politiche e artistiche che caratterizzano l'evento.

