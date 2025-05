Esplosione alla Recoma due operai morti e uno ferito | ora il processo

Il 17 marzo 2023, una grave esplosione alla Recoma ha seminato tragedia, causando la morte di due operai e il ferimento di un altro. Daniel Martini e Vadym Kachuryn, rispettivamente di 34 e 35 anni, sono stati travolti dall’incidente, mentre un terzo lavoratore di 24 anni è rimasto ferito. Ora si attende il processo che farà luce sulle responsabilità di questa tragedia sul lavoro.

Il 17 marzo del 2023 la tragedia sul lavoro: due operai morti, un altro ferito. Daniel Martini e Vadym Kachuryn, 34 anni il primo, 35 il secondo, erano stesi a terra senza vita, investiti dalla violenta esplosione di una bombola su cui stavano lavorando. Un terzo operaio, 24enne della Guinea. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Esplosione alla Recoma, due operai morti e uno ferito: ora il processo

